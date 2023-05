Nella discarica abusiva cumuli di rifiuti e materiale edile: una denuncia

Nei giorni scorsi le Fiamme Gialle del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lecce hanno sequestrato nel comune di Galatina, un appezzamento di terreno di oltre 25.000 mq adibito a discarica di rifiuti speciali non pericolosi.

Nella discarica c'era di tutto

In particolare, i finanzieri della Compagnia di Gallipoli, attraverso mirati servizi di perlustrazione e puntuali rilevamenti video-fotografici, hanno individuato una cava della profondità di circa 24 metri per una volumetria di oltre 600.000 metri cubi, destinata all’illecito interramento di cumuli di materiale inerte miscelato con rifiuti di vario tipo (mobili, infissi, elettrodomestici, conci di tufo, manufatti in cemento, ferro, legno, materiale isolante, fresato d’asfalto ed altro).

Una denuncia

Il presunto autore dell’illecito smaltimento dei rifiuti, amministratore di una società a responsabilità limitata operante nel settore edile, è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Lecce per l’ipotesi delittuosa di ‘attività di gestione di rifiuti non autorizzata’.

Sono in corso riscontri, da parte dei finanzieri, sia di natura fiscale anche finalizzati al calcolo relativo all’evasione del tributo speciale, cosiddetta “ecotassa”, come da accordo di programma stipulato dalla Guardia di Finanza con la Regione Puglia, sia in merito alla classificazione dei rifiuti rinvenuti.