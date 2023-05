Auto fuori strada nella notte: morto un ragazzo di 17 anni. arrestato il guidatore

È di un morto e tre feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto in tarda serata sulla strada provinciale 1 tra Binetto e Bitetto, in provincia di Bari. Le quattro persone viaggiavano a bordo della stessa auto, una Ford Fiesta, che per cause in fase di accertamento è finita fuori strada andando a sbattere contro un albero di ulivo. La vittima era seduta accanto al conducente ed è stata sbalzata fuori dall'abitacolo.

La vittima aveva 17 anni mentre il guidatore, un 21enne, è stato arrestato dai carabinieri di Modugno per omicidio stradale: era positivo alla droga.

L'auto è stata sequestrata.

Città sotto choc

La vittima, che era di Bitetto, è morta sul colpo. I feriti, soccorsi dal personale del 118, sono stati accompagnati in ospedale e dimessi in mattinata. «Davvero si tratta di una tragedia dal dolore inimmaginabile- ha detto all'Ansa Fiorenza Pascazio, sindaco di Bitetto, esprimendo - vicinanza alle famiglie delle persone coinvolte e soprattutto a quella della giovane vittima». Sull'episodio indagano i carabinieri del nucleo investigativo della compagnia di Modugno.