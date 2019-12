Attentato dinamitardo a Galatina: nel mirino un 31enne. Dieci giorni fa a fuoco anche la sua auto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Terrore a Galatina , in provincia di Lecce, questa notte. Davanti al civico 32 di via Modena, infatti, è stata fatta esplodere una bomba poco prima della mezzanotte, costringendo l'isolato a scendere in strada, fra paura e preoccupazione.Esattamente dieci giorni fa, infatti, la notte fra il 19 e il 20 dicembre ignoti hanno dato fuoco all'auto di M.C.M., 31 anni, proprio la stessa persona davanti alla cui casa è stato portato a termine l'attentato dinamitardo di questa notte.Sul posto sono subito intervenuti Polizia (che indaga ora per capire quali siano le motivazioni all'origine dell'attentato), i carabinieri, i vigili del fuoco e anche i tecnici dell'Acquedotto pugliese. Nell'esplosione - che ha danneggiata strutture murarie e infissi del civico 32 e di altre dieci case vicine e un'auto in sosta - è saltata, infatti, anche una tubatura dell'acqua.