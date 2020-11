Medicinali e vaccini andati distrutti, macchinari bloccati e centro radiologico in tilt. Succede a Gagliano del Capo, dove un furtarello di per sé non troppo grave si è trasformato in un serio problema per l'intera struttura sanitaria.

Nella notte, infatti, un ladro si è introdotto all'interno dei laboratori di odontoiatria ed è riuscito a trafugare anastetici per uso dentistico e alcuni ricettari. L'uomo ha tentato anche di scasinare l'ingresso della farmacia ma senza riuscirci. Prima di lasciare la struttura, però, ha pensato bene di coprirsi la fuga spegnendo i quadri elettrici dell'intera struttura, convinto che in tal modo le telecamenre a circuito chiuso smettessero di registrare.

In questo modo ha fatto saltare l'alimentazione dell'intero reparto di radiologia, dove i macchinari questa mattina non erano ultilizzabili. Numerosi sono stati infatti gli utenti che si sono presentati per eseguire esami medici e sono stati rimandati a casa. Ma non è tutto, a finire senza corrente è stato infatti anche il sistema dei refrigeratori in farmacia, dove erano conservati farmaci e vaccini. Un danno ingente, insomma, soprattutto in questo periodo. Nonostante il suo tentativo, l'autore del furto è stato individuato e rintracciato dai carabinieri, proprio con l'uso dei filmati. Si tratta di un residente a gagliano del capo. All'arrivo dei militari stava cercando di disfarsi di parte del bottino. «Dispiace che in un momento in cui il sistema è stremato dall'emergenza Covid ci si debba preoccupare anche di episodi come questo - commenta Rocco Palese, direttore del distretto sanitario di Gagliano del Capo -. Cinque dei sei dirigenti della struttura sono stati clpiti dal virus e ci sforziamo tutti di garantire il servizio all'utenza. Fatti come questo ci fanno temere che si stia del tutto smarrendo i senso di comunità».

