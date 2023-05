Incidente stradale: sbanda con l'auto, si cappotta e travolge altre vetture parcheggiate

Attimi di paura nel pomeriggio, intorno alle 16.30, a Gagliano del Capo per un incidente che ha visto protagonista un 70enne alla guida di una Fiat Panda. L'automobilista, per cause ancora in fase di accertamento, si è cappottato con la sua auto mentre percorreva via Due Giugno, corrispondente al tratto di SS275 che attraversa il centro abitato.

Qui, a poche decine di metri dall’incrocio semaforico all’altezza dell’ospedale, la vettura ha improvvisamente sbandato andando ad urtare contro alcune vetture in sosta per poi cappottarsi.

I presenti sono accorsi per verificare le condizioni del conducente e offrire primi soccorsi. Lo stesso ha assicurato di stare bene. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento do Tricase, i carabinieri della locale stazione e i sanitari del 118 che hanno trasportato l'uomo presso l’ospedale “Panico” di Tricase per gli accertamenti del caso.