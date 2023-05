Rubano un'auto e poi scappano, lanciando chiodi sull'asfalto: l'inseguimento da film

Pur di rubare una Bmw hanno rischiato di farsi beccare. Probabilmente pensavano di poterla portare via, a Gravina di Puglia. Di sicuro non hanno potuto proseguire oltre perché, dopo l’intervento di un poliziotto, se la sono svignata, dapprima a bordo di un’auto di grossa cilindrata - da cui hanno anche lanciato numerosi chiodi a tre punte - e infine a piedi. Nelle mani della polizia di stato è finita un’Audi A6, rubata da diverso tempo. Il fatto è avvenuto nella serata di giovedì scorso, quando l’uomo, un agente libero dal servizio, ha notato due persone, entrambe col viso travisato da passamontagna, «intente ad armeggiare vicino ad una Bmw parcheggiata - fanno sapere gli investigatori - in una via del centro».

La fuga

L’intervento del poliziotto ha messo in fuga i due malviventi, che sono saliti a bordo di un’Audi A6, ripartendo a forte velocità. L’auto era ferma, parcheggiata nelle vicinanze, e dentro, al volante c’era un complice. Il bello, però, doveva ancora arrivare. L’agente, a quel punto, ha allertato i colleghi del Commissariato fornendo una descrizione dettagliata del veicolo e la via di fuga, la strada provinciale 27 che collega Gravina con la strada statale 99 per Matera. Le pantere della polizia l’avevano quasi agganciata, dopo una folle corsa a sirene spiegate, quando i ladri, pur di seminare i poliziotti, hanno lanciato sull’asfalto una pioggia di chiodi a tre punte.

La banda ha pensato di poter approfittare di quell’opportunità per dileguarsi con un colpo d’acceleratore, ma l’abilità degli agenti ha consentito di tallonarli fino a quando, nei pressi di una cava, hanno imboccato una strada senza uscita. Si sono fermati solo quando, dopo aver tentato di speronare l’auto della polizia, hanno urtato un muretto a secco, fuggendo a piedi per le campagne dove, aiutati anche dall’oscurità, sono riusciti a volatilizzarsi, mentre i poliziotti hanno chiesto supporto via radio per estendere le ricerche, sinora con esito negativo. Durante le verifiche sull’Audi A6, risultata essere provento di un furto denunciato, ad ottobre scorso, a Santeramo in Colle, e finita sotto sequestro, gli agenti hanno recuperato numerosi oggetti utilizzati per rubare auto, fra cacciaviti, tenaglie, pinze, lance termiche, jammer e radio ricetrasmittenti, tutti finiti sotto chiave. Gli inquirenti del Commissariato hanno il sospetto che quei tre individui - e molti indizi lo suggeriscono - fossero una delle numerose batterie di ladri. Furti di auto, di recente, ne sono avvenuti in diverse parti.