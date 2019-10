Gabrielli: «Guardia alta sulla criminalità, ma nel Salento non è emergenza»

Il Capo della Polizia, il prefetto Franco Gabrielli, oggi in terra salentina, precisamente a Guagnano, in occasione del decimo anniversario della sezione locale dell’Anps che ha inaugurato la sua sede completamente rinnovata intitolandola al maresciallo Giuseppe Barba, il poliziotto salentino vittima del dovere, rimasto ucciso nell’estate del 1982 mentre, disarmato, cercava di sventare una rapina all’interno dell’ufficio postale del suo paese, Monteroni di Lecce. «In Salento non c’è una situazione fuori controllo, non mi piace che si parli di una situazione di emergenza - ha detto Gabrielli, in risposta alle domande dei giornalisti scaturite dagli ultimi accadimenti malavitosi tra cui il tentato omicidio a Casarano - attueremo massima allerta e il massimo impegno di tutte le forze dell’ordine». Poi, il ringraziamento esplicito alle forze dell’ordine tutte, alla Polizia di Stato e a coloro che «pur avendo concluso l’attività lavorativa continuano a svolgere il proprio impegno nell’Anps, a stretto contatto con la comunità, concretizzando così il motto prezioso della polizia: esserci sempre». Tante le personalità presenti, tra cui prefetto di Lecce, Maria Teresa Cucinotta, il Questore di Lecce, Andrea Valentino, l'ex procuratore Cataldo Motta, il presidente nazionale dell’Anps, Michele Paternoster, il presidente locale dell’Anps Giuseppe Verdoscia, il sindaco di Guagnano, Dino Sorrento. Ultimo aggiornamento: 13:03 © RIPRODUZIONE RISERVATA