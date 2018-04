Fumavano marijuana in villa comunale: denunciati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Erano intenti a fumare nella villa comunale vicino al busto di Garibaldi quando sono stati notati dalla polizia municipale impegnata in servizio di controllo. Si tratta di un gruppetto di extracomunitari a cui gli agenti hanno chiesto di svuotare le tasche; uno dei tre era in possesso di un involucro in plastica trasparente contenente 2 grammi di marijuana.E' scattata così la contestazione dell'art. 75 c. 1 e 1 bis del DPR 309/1990 per detenzione di sostanze stupefacenti a fini non terapeutici; la sostanza stupefacente è stata invece sequestrata.