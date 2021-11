Football americano, un salentino tra i campioni d'Europa. Chi è Daniele Bonaparte, maglia numero 1 della Blue Team

C'è un salentino tra i protagonisti del successo della Nazionale di football americano in Svezia, laureatasi campione d’Europa nella finale di Malmö dopo aver battuto nettamente i padroni di casa per 41-14. I ragazzi di coach Davide Giuliano, in sella al Blue Team dal 2014, portano in Italia il titolo concludendo una cavalcata iniziata nel 2016 con la vittoria nel girone di qualificazione di Lignano Sabbiadoro. Dopo 34 anni e per la terza volta nella sua storia la Nazionale italiana di Football Americano è Campione d'Europa.

Un salentino tra i campioni d'Europa: Danilo Bonaparte

Tra i campioni Danilo Bonaparte, di Trepuzzi, maglia numero 1 della Blue Team. Il campione salentino ha anche giocato recentemente nei Mad Bulls di Barletta. E ha vinto ben 5 Italian Bowl nella sua carriera (lo scudetto italiano in pratica). Daniele è un running e ha cominciato a giocare nel Trepuzzi Rugby.

Gioia a Trepuzzi

Per il Salento si tratta della seconda grande soddisfazione dopo gli europei di Volley vinti dalla nazionale guidata da Gegè De Giogi, originario di Squinzano, paese confinante. Gioia a Trepuzzi, dove il primo cittadino, Giuseppe Taurino, si è complimentato a nome di tutta la comunità con lo sportivo. «Tutta la città celebra questo grande successo, siamo fieri ed orgogliosi di poter gioire insieme a Danilo e al Blue Team di questo ennesimo successo in un 2021 in cui abbiamo dominato in tutte le discipline sportive. Non vediamo l’ora di accogliere il Campione d'Europa nella Casa Comunale per celebrare con lui queste successo».