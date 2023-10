Festival del Cinema Europeo: la 24esima edizione a Lecce a novembre

Si svolgerà dall'11 al 18 novembre al Multisala Massimo di Lecce la 24esima edizione del festival del Cinema Europeo, diretto da Alberto La Monica. Dieci i film in anteprima nazionale che concorreranno per il concorso 'Ulivo d'Oro - Premio Cristina Soldano. Dieci produzioni cinematografiche in rappresentanza di dieci nazioni europee, tra cui Danimarca, Lituania, Spagna, Grecia e Portogallo.

I premi da assegnare

Saranno assegnati dalla giuria presieduta da Stefan Kitanov e composta da Gentian Koçi, Wilma Labate, Ales Pavlin e Angela Prudenzi, i premi al 'Miglior film', per la 'Migliore fotografià e 'Migliore sceneggiaturà.

Intanto per il premio "Mario Verdone", consueto appuntamento all'interno del festival sono stati annunciati i cinque finalisti: Carolina Cavalli per Amanda, Davide Gentile per Denti da Squalo, Giacomo Abbruzzese per Disco Boy, Niccolò Falsetti per Margini e Pilar Fogliati per Romantiche. Questo premio è riservato a un giovane autore italiano che si sia particolarmente contraddistinto nell'ultima stagione cinematografica per la sua opera prima uscita in sala. La giuria è costituita da Carlo, Luca e Silvia Verdone che scelgono il vincitore tra gli autori selezionati. Ideato e organizzato dall'associazione Culturale 'Art Promotion', il festival del Cinema Europeo, è un'iniziativa realizzata da Regione Puglia, Apulia Film Commission e PugliaPromozione.