Emergenza organico, carriere, sicurezza: sit-in dei vigili del fuoco in prefettura

Emergenza organico, carriere, sicurezza: in mattinata i vigili del fuoco della Uilpa si sono ritrovati in sit in davanti alla prefettura di Lecce e sono stati ricevuti dal vicecapo-prefetto, Guendalina Federico.

I motivi del sit-in

Tanti i problemi per cui i rappresentanti sindacali, guidati dal segretario provinciale Alessandro De Giorgi, chiedono immediate soluzioni. Intanto quello dell'organico, al momento insufficiente. Delle delegazione facevano parte anche il segretario uil Lecce Mauro Fioretti, il segretario Uil-Pa Lecce Cosimo Rizzo.

«Gli organici - spiega De Giorgi - non sono più adeguati a fronteggiare le numerose richieste che pervengono dalla cittadinanza e che oltre agli interventi ordinari riguardano i sempre più frequenti incendi di bosco, gli allagamenti causati dai nubifragi, gli smottamenti dei terreni e le frane. Chiediamo una modifica della norma autorizzativa del turn over in previsione dei prossimi pensionamenti: nei prossimi due anni il Corpo subirà una carenza di uomini e donne di circa 5.000 unità, che si potranno integrare non prima di 18 mesi dalla messa in quiescenza». I numeri parlano di una carenza di organico, nella sola Lecce, di 30 unità, pari all'intera composizione del distaccamento di Gallipoli.

Tra le richieste, anche la revisione del sistema dei ruoli, in modo da poter assicurare le progressioni di carriera ma anche maggior sicurezza e un monitoraggio sull'esposizione a sostanze inquinanti e sulle varie anche con l'attivazione di un registro delle malattie degenerative anche per il personale in pensione. Sul fronte stipendi, il sindacato segnala che non sono ancora stati riscossi gli arretrati del contratto 2019-2021.

L'impegno della prefettura

«Alla luce di quanto richiesto - conclude De Giorgi - la dottoressa Federico ha preso l’impegno su delega di sua Eccellenza di portare all’attenzione del nuovo governo le esigenze e le necessità del Corpo, condividendo le rivendicazioni della Uil. Ci ha fatto piacere constatare la partecipazione politica bipartisan con la presenza del consigliere Pala e l’assessore Gnoni che hanno manifestato la loro vicinanza ed il loro sostegno ai vigili del fuoco. Hanno manifestato la loro vicinanza anche se non presenti per impegni istituzionali Erio Congedo, candidato al Parlamento e l’assessore comunale Silvia Miglietta.