Incendio a Nardò, a fuoco i bus elettrici per il trasporto dei turisti nel Parco

L'intervento dei vigili del fuoco

Attorno a mezzanotte i Vigili del Fuoco di Gallipoli sono intervenuti nel Comune di Nardò, in contrada Masseria Torre Nuova, per un incendio di due pulmini elettrici, di proprietà del Comune di Nardò, adibiti al trasporto dei turisti all’interno del parco Porto Selvaggio. Spente le fiamme i vigili del fuoco hanno avviato i primi accertamenti per stabilire le cause che hanno generato il rogo al momento ancora in corso. Non si esclude il dolo.