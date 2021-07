Incendi nel Salento, non c'è tregua: il più imponente lungo la Lecce-Villa Convento, sul posto anche la Protezione civile

Continua incessante il lavoro dei vigili del fuoco impegnati, durante l’intero fine settimana, con numerose squadre in varie zone del Salento per i numerosi incendi che si sono sviluppati tanto nella giornata di sabato quanto in quella di domenica.

Quello più imponente che ha impiegato i caschi rossi fino a tarda sera quello scoppiato, intorno alle 14, lungo la Lecce - Villa Convento. Tre le squadre dei vigili del cuoco impegnate sul posto, insieme al Dos, un direttore delle operazioni per coordinare gli uomini del comando provinciale di Lecce impegnati a spegnere le fiamme, e ormai da giorni stremati. Sul luogo dell’incendio è stato necessario anche l'impiego di tre squadre della Protezione Civile, anche loro impegnati da giorni in ogni parte della provincia.

APPROFONDIMENTI LECCE Incendi nel Salento, continuano i disagi LECCE Salento, brucia la Serra dei Cianci nella zona di Alessano IL ROGO Incendi, ulivi in fiamme ai Paduli

E mentre agli Alimini continuano le operazioni di bonifica dell’incendio che per tre giorni ha interessato una vasta zona boschiva di Otranto, altre squadre dei vigili n del fuoco dei distaccamenti della provincia sono stati impiegati in altri incendi scoppiati nei campi incolti e nelle aree boschive e di macchia mediterranea di diversi comuni del Salento. Tra questi anche Surano e Roca, in un’area non troppo distante dalla Grotta della Poesia, nella marina di Melendugno.