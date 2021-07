Incendi, ulivi in fiamme ai Paduli

Un incendio di vaste proporzioni è in corso negli uliveti che costeggiano la statale 275, all'interno dell'area dei Paduli. Decine e decine gli ulivi in fiamme in agro di Montesano.

In fiamme gli ulivi malati

Sul posto i vigili del fuoco per tentare di contenere le fiamme. Si tratta solo dell'ultimo delle lunga scia di incendi che da settimane devastano il Salento trovando terreno fertile negli uliveti colpiti dalla xylella.

Distrutto un altro pezzo dei Paduli

Solo ieri un altro incendio si era sviluppato nell'area tra Botrugno e San Cassiano mentre due settimane fa, sempre ai Paduli, 50 ettari di ulivi erano andati in fumo alle spalle dell'eco centro di Nociglia.