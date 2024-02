Eccellenza, daspo di un anno per aver lanciato un fumogeno nel derby salentino

Un tifoso 35enne di Ugento è stato colpito da un daspo di un anno per aver lanciato un fumogeno sugli spalti durante la partita di Eccellenza disputata a Otranto tra Toma Maglie e Ugento del 10 dicembre 2023. L'uomo, con il volto travisato, ha acceso il fumogeno e lo ha poi lanciato in direzione degli altri spettatori, creando pericolo per la loro incolumità.

Il daspo

Grazie alle indagini del Commissariato di Polizia di Otranto e all'attività istruttoria della Divisione Anticrimine, il tifoso è stato identificato e denunciato per lancio di materiale pericoloso. Il Questore di Lecce ha emesso il Daspo, che vieta all'uomo di accedere a qualsiasi manifestazione sportiva per la durata di un anno.