Silenzio in Aula in memoria di Ebru Timtik: gli avvocati del Salento aderiscono all'appello dell'Europa

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecce ha aderito alla proposta della Federazione degli Ordini Forensi Europei, di osservare un minuto di silenzio nelle attività giudiziali, il prossimo 7 settembre, a mezzogiorno, in memoria di Ebru Timtik, avvocata turca, morta a 42 anni dopo 238 giorni di sciopero della fame.



Era stata condannata, senza avere ricevuto un giusto processo, per la presunta appartenenza ad un gruppo terroristico, ma in realtà per avere difeso i diritti e le libertà dei cittadini. «Il suo sacrificio - scrivono gli avvocati presidente e segretario dell'Ordine, Antonio De Mauro e Sergio Limongelli - unisce tutti gli Ordine Forensi d’Europa nella difesa delle

libertà e dell'indipendenza degli Avvocati».