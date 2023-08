Addio a Gino Siciliano, fu segretario Msi Lecce e amministratore di Lupiae

Si è spento Gino Siciliano. Originario di Salve, è stato segretario provinciale Msi Lecce ed amministratore delegato e direttore generale di Lupiae Servizi.

Il ricordo

A ricordarne la figura, l'ex ministro Adriana Poli Bortone, che in un post sui social scrive: «Con Gino Siciliano è andato via un amico molto caro che mi è stato vicino in tante battaglie, in tante battaglie nella politica e in tante battaglie nella vita. Fu un bravissimo segretario dell'Msi e protagonista indiscusso della prima campagna elettorale per sindaco. Un amico dal quale purtroppo il cinismo della politica mi costrinse ad allontanarmi. Ne ho sofferto tanto ed immagino ne abbia sofferto anche lui, ma l'ho sempre tenuto nel mio cuore e nella mia mente, con tanto affetto. Ciao Gino, un abbraccio ai tuoi figli».