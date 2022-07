Sticchi Damiani, due teste di maiale davanti alla casa e allo studio del presidente del Lecce calcio

Avvertimento mafioso per il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani: due teste di maiale e un bigliettino con delle minacce sono state ritrovate questa mattina una nei pressi della sua abitazione e una vicino alla sede del suo studio legale.

L'avvertimento

Il ritrovamento, effettuato da polizia e carabinieri, è avvenuto questa mattina: una testa, ancora sanguinante e contenuta in una busta è stata scoperta dal custode del Palazzo Tamborrino, sede dello studio legale, accompagnata dal biglietto con la scritta "sticchio puerco", una seconda invece è stata rinvenuta sotto la sua abitazione. Il presidente oggi avrebbe dovuto raggiungere i giallorossi a Folgaria dove la squadra è in ritiro. Si indaga per risalire ai responsabili del grave gesto. Sequestrati i filmati delle telecamere presenti.

Notizia in aggiornamento