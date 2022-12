Notte di fuoco: due incendi auto a Squinzano e Tuglie

Notte di fuoco nel Salento per due incendi di autovetture avvenuti a distanza di un'ora l'uno dall'altro.

Il primo intervento è avvenuto 45 minuti dopo la mezzanotte a Squinzano, in via Giovanni Paolo II. L’opera di spegnimento da parte dei vigili del fuoco ha impedito ulteriori danni a persone e cose. Ancora in corso di accertamento le cause dell'incendio.

Alle 1.45 è toccato invece ai vigili del fuoco di Gallipoli intervenire a Tuglie in via duca d’Aosta per domare l'incendio di un'altra automobile. Anche in questo caso, le cause dell'incendio sono ancora tutte da stabilire.