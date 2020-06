Dior abbraccia Lecce: sfilata il 22 luglio in piazza Duomo. «Sarà un vero show»

«L'annuncio che tutti attendevamo è finalmente ufficiale: la sfilata Cruise di Christian Dior a Lecce si farà». Quando? Il prossimo 22 luglio, per un pubblico ristretto e selezionatissimo, come impongono le norme per contenere il contagio da coronavirus. Lo ha annunciato su Facebook il sindaco di Lecce, Carlo Salvemini.

Si farà, dunque, «mel rispetto delle prescrizioni vigenti», come ha ribadito in conferenza stampa Piero Beccari, presidente e CEO di Christian Dior Couture. «Ma sarà - ha proseguito - un vero show»

Appuntamento al 22 luglio dunque.



«Lecce e la Puglia, la loro bellezza, la loro cultura e tradizione, potranno farsi apprezzare, conoscere e ammirare da tutto il mondo. Grazie a Piero Beccari, a Mariagrazia Chiuri, a Monsignor Michele Seccia. Questo straordinario risultato - ha commentato Salvemini -, che arriva dopo mesi di lavoro e passione, è una dichiarazione d'amore per la nostra città, oltre ogni difficoltà. Il più potente spot di promozione che la Puglia, il Salento, Lecce potessero immaginare è divenuto realtà».

