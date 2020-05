Dior a Lecce, la promessa della direttrice creativa: «Riprenderemo da dove abbiamo interrotto»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un arrivederci a pandemia passata. In un post su Instagram Maria Grazia Chiuri ricorda che proprio oggi, sabato 9, Lecce avrebbe dovuto ospitare l'evento di Dior annullato a causa dell'emergenza covid-19.Il direttore creativo di Dior che è di Tricase, ha postato su Instagram una bella foto di Lecce, sotto la cascata di fiori della Fiermontina che - scrive - le è stata inviata. Nel suo post la direttrice creativa della Maison conclude con la speranza di riprendere da dove "eravamo rimasti". Una specie di arrivederci a Lecce per il 2021, insomma, subito appoggiatosui social da numerosi Dior addicted, come la super influencer Chiara Ferragni.