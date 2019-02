Lega, Caroppo: «Spagnolo scelta naturale, candidato senza scheletri nell'armadio»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Spagnolo è una scelta naturale. Quella che va nel solco di un percorso che la Lega sta facendo da quattro anni a questa parte. Mario Spagnolo è stato persona che ha fondato il gruppo di Noi con Salvini a Lecce e in un confronto interno dell'assemblea con gli iscritti è venuto naturale che si facesse la scelta verso una persona che si è avvicinata in tempi non sospetti alla Lega, senza aver ricevuto nulla dalla politica, ma al contrario con tanta buona volontà, capacità e competenza. È slegato da tutte quelle dinamiche che hanno riguardato la città nei decenni precedenti e non ha scheletri nell'armadio: una figura pulita individuato in maniera compatta dal gruppo dirigente, dagli iscritti e dai partecipanti».«Se lo spirito di Salvini fosse stato quello del calcolo elettorale non saremmo qui. Quando inserì nel logo, un anno fa, la dicitura Salvini Premier molti si misero a ridere. Oggi ridono in pochi. Se lo spirito fosse stato quello di venire al Sud e pensare ai numeri avrebbe fatto altre scelte, invece ha scelto un percorso progressivo che poi è quello che più paga. Quanto al peso specifico di Spagnolo dico che le considerazioni si fanno sulla qualità, sulla capacità e sull'onestà. E Spagnolo è ineccepibile».«La Lega è una. Non esistono civiche e non esistono raggruppamenti autonomi. La Lega è una, si è confrontata e ha deciso in maniera compatta di indicare la candidatura».«La Lega è una, ribadisco. Chi fa parte della Lega sosterrà il candidato della Lega. Chi non lo sostiene evidentemente non è della Lega».«La Lega ha espresso candidati a Bari, a Foggia e lo ha espresso anche a Lecce. Poi si è detto di tutto e di più: che il candidato serve per favorire un altro candidato, si è detto che se non lo avessimo fatto era sempre per favorire qualcun altro. Insomma si è detto tutto e il contrario di tutto».Quindi lei e Marti andate d'amore e d'accordo, non c'è alcuna frizione su chi deve guidare la Lega in Puglia?«La Lega come tutti i partiti si fonda su delle responsabilità: io svolgo al momento il ruolo di segretario regionale e cerco di svolgerlo al meglio, il senatore Marti ha un ruolo istituzionale e cerca di svolgerlo al meglio».«Si lavora per il bene della Lega».«Non direi. A detta di molti leccesi gran parte delle aspettative sono andate deluse, e chi ha fatto opposizione in questi mesi ha avuto la possibilità di trovare un assetto e decidere di trovare un candidato eletto dai leccesi. La nostra campagna elettorale inizierà già il 17 marzo».«Da anni ormai abbiamo diverse alternative in campo, non è tanto il numero dei poli in campo, ma la capacità del centrodestra di offrire una proposta politica che i leccesi sceglieranno. A differenza di altre volte non ci sono stati tentativi di imposizione di nomi».«Per noi l'appuntamento delle amministrative e delle europee è importante. La Lega non ha fretta di fare prove muscolari, ma la tranquillità di fare il percorso giusto. È contento della scelta di Spagnolo che è in linea con il suo messaggio e il suo spirito. Contiamo di riuscire a portare Salvini a Lecce entro il 17 marzo per dare un supporto alle primarie».