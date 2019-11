La danza dei delfini nelle acque di Porto Selvaggio: GUARDA IL VIDEO

GUARDA IL VIDEO:

Vicini, vicinissimi. E festanti, come sempre. I delfini hanno salutato alcuni salentini (il video è stato condiviso da Francesca Chicca De Santis su Facebook ), danzando vicino alla loro barca, nelle cristalline acque di Porto selvaggio , marina di Nardò, in provincia di Lecce «Non so - scrive l'autrice del video - se effettivamente ci sia una correlazione tra la pulizia del mare e la presenza di delfini...di sicuro è indice che la regolarizzazione della pesca sta facendo bene ai nostri mari. Erano esemplari grandi, di tre o quattro metri, e in salute. E' stato un incontro meraviglioso...un regalo inaspettato che ci ha fatto il nostro mare».