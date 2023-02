Una famiglia di delfini nel portodi Brindisi: la bellezza della natura al tramonto

Spettacolare ed emozionante avvistamento nelinterno di: una famiglia di cinque(padre, madre e tre piccoli) hanno fatto la loro comparsa nelle acque antistanti al Monumento al Marinaio giovedì scorso, poco prima del tramonto. Si è trattato di un incontro particolare per il 70enne Marcello Romanelli, appartenente a una famiglia storica di pescatori del quartiere Sciabiche, che è riuscito a filmare quei momenti con lo smartphone mentre si trovava in barca in compagnia di un amico.