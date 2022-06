I delfini accompagnano una barca nel mare di Otranto: le meraviglie della Natura

È stato uno spettacolo da togliere il fiato quello che si è presentato davanti agli occhi di un gruppo di leccesi nelle acque del Canale d'Otranto quando migliaia di stenelle striate hanno accompagnato la loro barca per alcuni minuti di navigazione con un balletto che sfrutta l’onda di prua. «Eravamo in mare con il gommone di rientro dalle isole greche più prossime alle coste italiane, ha commentato uno dei testimoni quando, al largo di Otranto si è spalancato ai nostri occhi uno spettacolo naturale incredibile. Migliaia di delfini, anno circondato completamente la nostra imbarcazione come per scortarci. Nella nostra navigazione ci hanno accompagnato quasi giocando con i loro tuffi e piroette e lo sfiorare più volte il natante: insomma, un susseguirsi di emozioni, che per Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il nostro mare riesce a dare a chi naviga le nostre coste.

