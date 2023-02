I delfini nuotano nel porto di Brindisi al tramonto

Spettacolare ed emozionante avvistamento nel porto interno di Brindisi: una famiglia di cinque delfini (padre, madre e tre piccoli) ha fatto la loro comparsa nelle acque antistanti al Monumento al Marinaio giovedì scorso, poco prima del tramonto. Si è trattato di un incontro particolare per il 70enne Marcello Romanelli, appartenente a una famiglia storica di pescatori del quartiere Sciabiche, che è riuscito a filmare quei momenti con lo smartphone mentre si trovava in barca in compagnia di un amico.

«Il mio regalo di compleanno»

«E' stato davvero un bel regalo per il mio compleanno (compie infatti gli anni proprio oggi) perché in passato non sono mai riuscito a filmarli», ha raccontato Marcello al nostro giornale. «Queste volta, quando i cinque delfini hanno incrociato la nostra barca, ci sono venuti incontro come se volessero giocare con noi. Sono stati momenti fantastici che rimarranno per sempre nel cuore di un vecchio pescatore che per il mare ha conservato un certo rispetto».

A caccia di pesci serra

Non è la prima vota che i delfini fanno la loro comparsa lungo il Seno di Levante, dopo aver imboccato prima l'avamporto e poi il canale Pigonati: l'ultimo avvistamento risale a maggio del 2020 e con altre fasi periodiche (febbraio e marzo del 2017), forse dovuto all'inseguimento dei traghetti di linea o al pesce che in questo periodo dell'anno, come ha raccontato Marcello Romanelli, abbonda nelle acque dell'Adriatico. Come il pesce serra.