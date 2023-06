Dal Salento in Francia per consegnare il pasticciotto leccese alla presidente del Parlamento europeo

Pasticcotti leccesi nelle mani della presidente del Parlamento europeo, la maltese Roberta Metsola. A consegnarli due salentini, Margherita Zappatore e Salvatore Ciriolo (originari di Gallipoli e San Cassiano) che hanno raggiunto Strasburgo, in Francia, per l'European Youth Event, manifestazione internazionale che punta a stimolare la cittadinanza attiva tra i giovani europei.

“Siamo molto felici - hanno affermato i due giovani - di aver consegnato i pasticciotti leccesi alla presidente Metsola che ringraziamo per la grande disponibilità. Abbiamo portato un pezzo di Salento in un’esperienza ricca ed entusiasmante come questa che trasmette il senso vero dell’Europa”.

Intanto, i due salentini rimarranno in Francia fino a domani per condividere e sviluppare, assieme ad altri giovani del vecchio continente, le loro idee sul futuro dell’Europa.