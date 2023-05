Fiorello, i pasticciotti, le burrate e la musica. Puglia protagonista a colazione: ecco cosa è successo

Puglia protagonista ancora una volta. Nel morning show, in diretta instagram, Fiorello questa mattina si è ritrovato circondato da pugliesi. Per lui burrate e taralli di Andria offerti da un cantante neomelodico che su richiesta di Fiore ha intonato "Meraviglioso" di Domenico Modugno.

Il giovane artista di Bisceglie

Arriva dalla Puglia, Bisceglie nello specifico, anche il giovane artista Giuseppe De Candia che ha prima "provocato" Fiorello: «Sono qui per darti la possibilità di autografare la ma chitarra», ha detto poi ha proposto una sua canzone dal titolo "Scrivimi per sbaglio". Testo e musica apprezzati da Fiorello che si è complimentato conl'artista pugliese che ha ricevuto anche tanti commenti positivi dagli utenti Ig.

Il pasticciotto day

Ma non è tutto: anche il Salento ha avuto nuovamente il suo momento nella striscia social di Fiore. Da Trepuzzi i pasticciotti di Dolci e Delizia per promuovere il "Pasticciotto day" che si celebrerà in piazza Mazzini a Lecce e in contemporanea anche in tutte le pasticcerie aderenti all'iniziativa in Francia, Spagna e in Brasile.

I pasticciotti, alla crema, crema e amarena e al cioccolato sono poi stati offerti a tutti i presenti.

Come funziona il morning show

Fiorello ogni mattina, orima della trasmissione VivaRadio2, si ferma a fare colazione presso l'ormai famosa Caffetteria Montello 12. Il bar la mattina è diventato meta di tantissime persone con le quali Fiorello innesca simpatici siparietti.