Covid, variante indiana: 5 positivi tra Lecce e Nardò. Verifiche su altri 11 casi

Covid, variante indiana in Puglia: a oggi i casi confermati dalle indagini di laboratorio sono 5 e sono distribuiti tra Lecce e Nardò. A confermarlo nelle scorse ore è stato l'assessore regionale alla Sanità Pier Luigi Lopalco. «È molto importante aver isolato il virus perché questo permetterà di approfondire gli studi sulla capacità dell’immunità vaccinale di bloccare anche questa variante. La Puglia mette a disposizione della comunità scientifica internazionale il virus isolato in laboratorio» aveva commentato nei giorni scorsi Lopalco.

Variante indiana, crescono i casi nel Salento: due cluster tra Lecce e Nardò

Altri 11 casi sospetti in Puglia

Ci sono, però, altri contagi sospetti su cui si è ancora in attesa dei risultati degli accertamenti: complessivamente sarebbero almeno altri 11 i casi sui quali però sono in corso le verifiche dell'Istituto Zooprofilattico di Puglia e Basilicata e del Policlinico di Bari, i due centri di riferimento per il sequenziamento.