Estate nel Salento, vacanze a Otranto: le emozioni in uno spot

"Otranto Sicuramente" lo scorso anno era servito a promuovere la Porta d'Oriente e il Salento in tutto nella prima estate post lockdown covid. Uno spot che invitata turisti e salentini a recarsi a Otranto, città di storia e di mare che garantiva sicurezza. Uno spot promosso in tv, sui social tanto da essere stato copiato, quest'anno, da Riccione.

L'amministrazione comunale dunque non rinuncia alla promozione turistica anche quest'anno e, dopo il grande successo di “Otranto Sicuramente”, il progetto comunicativo della scorsa stagione estiva, e “Smart Working Otranto”, promossa in autunno, propone “Otranto è OTRANTO”, un progetto integrato che basa il suo punto di forza sull’identità del territorio attraverso lo storytelling.

Lo spot 2021

A stagione estiva quansi iniziata Otranto punta sulle emozioni puntando dritto al cuore, per persuadere, per coinvolgere le persone a tal punto da scatenare il desiderio di venire in vacanza nel Salento. D'altronde la prima d'Italia si può ammirare solo da qui. E lo sport lo ricorda, insieme alle bellezze artistiche, alle tradizioni. Pochi minuti che mettono insieme consuetudini tipiche dei giorni speciali, della spensieratezza di una serata tra amici, frame di una vita che scorre in una località dell’estremo sud d’Italia dove, per certi aspetti, il tempo sembra essersi fermato. Il genius loci irrompe prepotentemente ed è tangibile in ogni luogo.

Ciò che i visitatori trovano quando giungono a Otranto non è solo il bellissimo mare, le calde spiagge baciate dal sole, il suggestivo centro storico con i suoi monumenti più rappresentativi, ma si lasciano ammaliare dalle emozioni più autentiche.

Il sindaco

Ed è ancora una volta il primo cittadino, Pierpaolo Cariddi ad invitare i turisti a scegliere Otranto come meta per le vacanze: «Noi siamo pronti. Abbiamo lavorato negli ultimi mesi per cercare di riorganizzarci al meglio in vista della stagione estiva, necessaria per far ripartire la nostra economia. Non è stato facile, spesso abbiamo navigato a vista in attesa delle direttive ministeriali che, come ormai tutti sappiamo, in base alla curva epidemiologica regolano chiusure e aperture. Ma abbiamo sempre guardato al futuro positivamente, fiduciosi e, nonostante i tempi incerti, abbiamo studiato e realizzato una nuova campagna di promozione basata sull’identità di un territorio che ha tanto da raccontare. Perché Otranto è OTRANTO e può offrire, come nessun’altra località turistica, una vera esperienza che risveglia tutti i sensi e riempie il cuore».

Estate in sicurezza

Il tema della sicurezza rimane comunque centrale nell’estate otrantina. Anche quest’anno, saranno garantiti distanziamento e ordine nelle spiagge pubbliche cittadine. In ogni struttura saranno assicurati percorsi e metodi che garantiranno le distanze sociali e tutte le accortezze per evitare la diffusione del virus.