Rsa Santa Lucia: negativa la 72enne ricoverata nella struttura di Seclì

E' negativa la 72enne di Galatone ospite della Rsa Santa Lucia di Seclì che la scorsa settimana è stata ricoverata d'urgenza all'ospedale di Gallipoli per un arresto cardio-circolatorio. La donna successivamente è stata trasferita nel reparto di medicina infettiva di Galatina, a seguito di tampone risultato positivo. Il servizio di Igiene pubblica della Asl sta verificando se il primo tampone era un indeterminato che le linee guida dell'Iss impongono di classificare come positivo o di una negativizzazione a seguito di guarigione.Intanto dai social il sindaco di Galatone Flavio Filoni annuncia: «Sono stato contattato dai familiari della nostra concittadina, mi hanno informato che sono stati eseguiti altri due tamponi e sono risultati entrambi negativi». La 72enne resta ancora ricoverata ma le sue condizioni, spiega il sindaco, e le sue condizioni sembrano stazionarie.Intanto nella Rsa di Seclì sono iniziati i tamponi per i circa cento ospiti e per gli operatori della casa di riposo Santa Laura di Seclì. I primi tre risultati sono negativi.