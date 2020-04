Da Merine a San Cataldo per andare nella casa in campagna. Nuove sanzioni della municipale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Proseguono incessantemente le attività di controllo della polizia municipale di Lecce sul territorio urbano e nelle marine. Ma proseguono anche le sanzioni nei confronti di quanti non rispettano le norme Covid-19 E soprattutto si continua ad andare in giro senza alcuna valida motivazione. Quattro le sanzioni contestate nella giornata di oggi su 199 autocertificazioni controllate. Una coppia, che è stata fermata dagli agenti della municipale, non ha fornito una motivazione plausibile per giustificare il loro essere fuori di casa. Sanzione anche per un uomo di Porto Cesareo che aveva raggiunto la città di Lecce per recarsi nel proprio avvocato. Fermato e sanzionato a San Cataldo, un uomo di Merine che stava andando nella propria abitazione di campagna. Infine un elettricista di Borgagne che stava tornando da Lequile dove si era recato per acquistare del materiale elettrico.Forse in vista delle festività pasquali, ieri gli agenti della municipale hanno registrato lunghe code davanti agli ingressi di supermercati e discount, dopo l'emanazione dell'ordinanza regionale che ne impone la chiusura la domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.Tuttavia gli agenti hanno registrato l'applicazione delle misure di distanziamento sociale.Al numero 0832.230049, dedicato all’assistenza della popolazione, che risponde dalla sede del Centro operativo comunale di via Giurgola, i volontari della protezione civile hanno ricevuto 203 richieste, 92 per consegna difarmaci, di cui 49 da parte di pazienti del Vecchio Fazzi, 35 di generi alimentari e 76 per richieste di informazioni.Cinque messaggi sono stati inoltrati al numero 360.1055312, che riceve sms, whatsapp e telegram, dedicato alla comunità leccese di sordi e audiolesi.Consegnati anche i primi 24 computer agli alunni, per conto delle dirigenti delle scuole medie secondarie di Lecce.Infine, le associazioni della Rete delle Povertà, che gestiscono l’iniziativa di beneficenza“Lecce Solidale”, hanno consegnato 73 pacchi di generi di prima necessità.