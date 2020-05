Incendia la casa e l'auto del vicino. E poi lo minaccia: arrestato dalla polizia stalker leccese

Ultimo aggiornamento: 12:24

Incendio dell'abitazione, tentato incendio dell'auto e minacce. Tutto nell'arco di una notte. E' finito in manette un 48enne leccese responsabile di atti persecutori che si sono perpretrati nei confronti del vicino di casa.Ieri gli agenti della Sezione Volanti della Questura di Lecce , hanno arrestato, in flagranza di reato, L.A. 48enne leccese, responsabile di atti persecutori perpetratisi attraverso un incendio doloso dell’abitazione, tentato incendio dell’autovettura e minacce gravi, nei confronti di un suo vicino di casa.Nella notte, intorno alle 3.30 il 48enne ha cercato di incendiare l'abitazione del vicino in via Taranto. Prima dell'arrivo dei vigili del fuoco le fiamme hanno distrutto la porta di ingresso e annerito le mura del pianerottolo. A distanza di poche ore, intorno alle 6 non contento di quanto fatto, ha cosparso con liquido infiammabile la parte anteriore e posteriore dell’autovettura con l’intento di dargli fuoco. L'intervento della vittima e l'allarme alle forze dell'ordine è riuscito pero ha bloccare l'azione dell'uomo. Ma il 48enne non si è dato per vinto: ha quindi minacciato la vittima.Il leccese è stato arrestato e condotto presso il carcere di Borgo San Nicola su indicazione del sostituto procuratore Donatina Buffelli.