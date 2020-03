Coronavirus, sesto caso nel Salento: accertamenti in corso per una donna trasferita da Copertino a Lecce

Ultimo aggiornamento: 15:33

Sesto caso di coronavirus nel Salento. I medici dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce stanno ripetendo in queste ore il tampone - già effettuato una volta con esito positivo - su una donna ricoverata nei giorni scorsi nel reparto di Medicina generale all'ospedale di Copertino e trasferita questa notte al Fazzi. La paziente è ora ricoverata nel reparto di Malattie infettive.Il personale medico sta ripetendo il tampone - come spiegano fondi sanitarie contattate da Quotidiano - proprio per avere contezza della situazione che ci si trova davanti. Sarebbe il secondo contagio avvenuto fra le mura dell'ospedale di Copertino, per il quale da ieri è stato disposto il blocco dei ricoveri.