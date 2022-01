Attimi di paura stamani oggi a Copertino alla via Lecce di fronte all’Ospedale, dove è stato allestito uno dei drive in per i tamponi anti Covid. Un uomo, ha perso il controllo del mezzo, tamponando auto che erano ferme in coda.

Coinvolti almeno sei mezzi: sul posto vigili e 118

L'urto è stato così violento che tutti imezzi coinvolti hanno riportato danni importanti. Allertati medici e l’ambulanza del 118. Fortunatamente gli occupanti che erano in coda per il tampone Non hanno riportato gravi ferite. Sul posto anche i vigili urbani perriportare la circolazione alla normalità anche visto l'alto numero di utenti presenti.

D'Agata (Sportello dei diritti): per fronteggiare caos coinvolgere anche privati

Le code permanenti che si formano quotidianamente presso hub vaccinali e drive in per i tamponi sono all'ordine del giorno e stanno causando non poche conseguenze negative sulla circolazione stradale e il traffico veicolare così com'è noto ormai a tutti. L'incidente in questione, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è solo un esempio di quanto sta accadendo in assenza della presa d'atto della necessità del coinvolgimento di altre categorie di privati, come per esempio le parafarmacie, per l'effettuazione dei tamponi al fine di eliminare o comunque ridurre in maniera consistente attese e pericoli non solo per coloro che sono in fila ma anche per gli altri utenti della strada.