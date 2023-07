Mercato trasformato in ristorante: bevande e cibo serviti abusivamente ai tavoli. Scattano le multe

Mercato trasformato in ristorante: bevande e cibo serviti ai tavoli. Scattano multe e denunce. E' il bilancio dei controlli messi in atto dalla Polizia di Stato presso il mercato ittico di Gallipoli. Diverse le violazioni contestate: nello specifico le forze dell'ordine hanno identificato una persona che somministrava abusivamente cibo e bevande ai tavoli, violando così il regolamento comunale, senza nemmeno essere in possesso di concessione del box.

Per i trasgressori sorpresi asomministrare ai tavoli anziché garantire solo la vendita da asporto e la consumazione take away, scatteranno sanzioni per 5.000 euro ciascuno ela sospensione dell'attività.

Durante i controlli la polizia ha provveduto a sequestrare 18 chili di pesce non tracciato (crudo, mitili e mollusch) e sequestrare travolini, sedie e ombrelloni utilizzati su un'area di 180 metri quadrati. Sono al vaglio le posizioni di 21 lavoratori allo scopo di verificare l’osservanza delle norme di tutela dei rapporti di lavoro. Non sono mancati i controlli strumentali connessi alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi con la contestazione delle relative violazioni.