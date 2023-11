Concorso di Lecce, al via la presentazione dei titoli di riserva e preferenza

Concorso del Comune di Lecce: c'è tempo fino al 17 novembre per presentare la documentazione relativa ai titoli di riserva e preferenza. Un avviso valido per coloro che hanno partecipato nelle scorse settimane a questi tre bandi:

8 posti per il profilo di istruttore amministrativo

7 posti per il profilo di istruttore tecnico

2 posti per il profilo di istruttore informatico

Gli indirizzi mail da utilizzare

«In riferimento ai Bandi di concorso sopra indicati - fa sapere Palazzo Carafa in una determina - si comunica che, tutti i candidati che hanno superato la prova scritta conseguendo un punteggio minimo pari a 21/30 (ventuno/trentesimi), e che intendano far valere i titoli di riserva e/o di preferenza e precedenza, previsti dalla legge e dal Bando all'art. 3, già dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso e posseduti alla data di scadenza dei bandi stesso (03/10/2023), dovranno far pervenire, entro e non oltre il giorno 17/11/2023, a mezzo PEC, la relativa documentazione, ai seguenti indirizzi:

1.

Concorso n. 8 Posti di Istruttore Amministrativo: istruttori.amministrativi.lecce@pec.comune.lecce.it

2. Concorso n. 7 Posti di Istruttore Tecnico: istruttori.tecnici.lecce@pec.comune.lecce.it

3. Concorso n. 2 Posti di Istruttore Informatico: protocollo@pec.comune.lecce.it

Indicando nel testo dell’oggetto “cognome e nome, documentazione/dichiarazione sostitutiva, nome del concorso” (ad es. ROSSI MARIO-DOCUMENTAZIONE CONCORSO COMUNE DI LECCE–PROFILO ISTRUTTORE............). I documenti dovranno indicare il possesso dei suddetti titoli alla data di scadenza dei bandi delle procedure concorsuali. La mancata presentazione nel termine e nelle modalità come sopra stabilito dei documenti comprovanti il possesso dei titoli di preferenza e/o riserva comporta l’esclusione dai benefici derivanti dai titoli stessi. A tal proposito farà fede la data di invio ai su indicati indirizzi pec. Come previsto dall'art. 3.2 del Bando di Concorso, si fa presente, che verrano presi in considerazione esclusivamente i titoli indicati e dichiarati al momento della compilazione e presentazione della domanda di partecipazione sul portale inPA».

La prova saltata si recupererà il 21 novembre

È stata convocata per il 21 novembre la sessione di recupero della prova d’esame prevista dal concorsone di Lecce. La nuova verifica concorsuale per la copertura di 2 posti di funzionario tecnico si è resa necessaria dopo l’annullamento della seduta del 20 ottobre scorso al Palafiere, che non si è potuta svolgere per un disservizio tecnico occorso al sistema informatico. La prova, infatti, si sarebbe dovuta svolgere alle 15.30 ma i circa 380 aspiranti dipendenti comunali hanno varcato i cancelli con tre ore di ritardo.

Una attesa infinita, in piedi e all’aperto, per i concorrenti che solo alle 18.30 hanno potuto prendere possesso della postazione. Alle 19, però, l’esame è stato annullato a causa di un problema tecnico legato al server che ne ha impedito lo svolgimento.

L’appuntamento con la nuova sessione è per martedì 21 alle 15 a Lecce Fiere, in piazza Palio. A essere convocati sono stati tutti i candidati (la norma prevede che i partecipanti debbano ricevere una convocazione ufficiale almeno 15 giorni prima della data d’esame) che hanno regolarmente presentato domanda entro la data e l’ora di scadenza del bando, già ammessi con riserva e pronti ora a sostenere la selezione.