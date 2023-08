I ComaCose in concerto in Salento: "Un meraviglioso modo di salvarsi"

In attesa del mini tour internazionale che li porterà ad ottobre a Miami e poi a Los Angeles (dove suoneremo nell'iconico locale il Whisky a Go Go dove hanno cantato anche The Doors), Fausto Lama e California, ovvero Fausto Zanardelli, bresciano, e Francesca Mesiano, pordenonese, milanesi d'adozione, sono in concerto stasera alle 21 al Parco Gondar di Gallipoli con tutta l'originalità che contraddistingue la loro musica ma anche con il loro punto di vista sulle relazioni, anzitutto di coppia. I Coma_cose porteranno nel Salento il nuovo album, "Un meraviglioso modo di salvarsi", un disco intenso e intimo in cui il duo riflette proprio su come vivere i rapporti in una società egocentrica che dà difficilmente modo di relazionarsi con le differenze dell'altro. Prima di essere colleghi i Coma Cose sono infatti una coppia nella vita e hanno fatto sognare sul palco di Sanremo 2021 cantando un'intensissima Fiamme Negli Occhi. Nell'ultimo album, invece, Un meraviglioso modo di salvarsi hanno sviscerato quali sono le difficoltà di essere una coppia per poi svelare di essersi allontanati per un breve periodo. La crisi, a quanto dicono, li ha riavvicinati ancora più di prima.

Gli altri appuntamenti al Gondar

L'estate del Gondar prosegue domani con Fabri Fibra, che dopo la tappa di questa sera nel Fossato del castello di Barletta, durante il quale proporrà le sue canzoni che hanno caratterizzato la scena hip-hop e rap degli ultimi vent'anni, toccherà Gallipoli con il suoi tour "Live Estate 2023".

Fabri Fibra, oltre a festeggiare un ventennio di successi, è recentemente al centro di una interessante biografia dal titolo Tutti vogliono un fenomeno, la storia di Fabri Fibra. Un lavoro firmato da Michele Monina, pubblicato da Il Castello marchio Chinaski edizioni. Monina, conterraneo di Fibra, inaugura il volume proprio da questa comunanza di origini per analizzare e spiegare una fenomenologia, più che un artista. Nel suo stile colloquiale e diretto, prepara il lettore con un'analisi geo-antropologica di Senigallia, di Ancona e delle Marche. Quel background culturale dove nasce e si evolve il protagonista, diventando una delle personalità più controverse del panorama musicale nazionale. La provincia e l'impulso a fare rap dopo un concerto degli Assalti Frontali nel 1992.Sabato 5 agosto, passa invece dal Parco Gondar Daniele Silvestri, il cantautore romano finalmente in concerto con la sua band, per la prima volta a Gallipoli con la nuova fantastica tournée "Estate X".Dopo "Teatri X", Daniele Silvestri ora è pronto per "Estate X", una nuova tournée estiva nei migliori Festival della penisola. Sarà lì che il cantautore romano, accompagnato dalla sua band, cambierà ancora una volta atmosfera e narrazione, ritrovando sia le amate chitarre elettriche sia i brani più coinvolgenti e i ritmi serrati da grandi spazi.