Coltivare lo zafferano, Helen Mirren “a lezione” dall'associazione Nerò - IL VIDEO

Ha abituato il Salento alla sua presenza, stabilmente residente con il marico dalle parti di Tricase. Ma ieri, quando è apparsa davanti alla bancarella dell'associazione Nerò, a Melissano, è stata una festa.L'attrice premio Oscar ha seguito con attenzione la lezione che uno dei fondatori dell'associazione Nerò, Palmiro Lifonso, ha dato a proposito di zafferano e di come coltivarlo. «Avere un premio OScar come Mirren non ha prezzo - scrivono dall'associazione - Ha assaggiato Nerò, il liquore, ed è rimasta ammaliata dalla sfida culturale e agricola, promettendo di venire ad assistere alla raccolta». Guarda il video: