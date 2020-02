Cocaina e sostanza da taglio: arrestata 39enne leccese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Venticinque grammi di cocaina e varie confezioni di mannite, sostanza utilizzata per tagliare gli stupefacenti. E' il ritrovamento effettuato dai carabinieri di Lecce in un appartamento del rione Kolbe.Arrestata, poiché colta di sorpresa,, 39enne senza alcun precedente penale, ma tenuta d'occhio da un po', dopo uno strano viavai notato dalla sua casa.Ieri mattina, il blitz: quando la donna ha visto i militari alla porta ha pensato che fosse meglio collaborare e rendere, subito, tutto ciò che di compromettente c’era in casa: 16 grammi di cocaina nascosti in sala da pranzp. Il resto, nella stanza da letto, in un borsello sotto il mobile del televisore dove oltre ai 9 grammi di droga ce n'erano anche 22 di mannite, un bilancino elettronico, e vario materiale per confezionare dosi. La donna è stata posta ai domiciliari.