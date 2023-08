Cinema, il giovane attore salentino Pietro De Leo fa il suo debutto sul grande schermo

Il giovanissimo attore salentino, Pietro De Leo, farà il suo debutto sul grande schermo. Il piccolo leccese ha soli 12anni ed è parte del cast di “Nina dei Lupi”, il nuovo fantasy-thriller di Antonio Pisu. Dopo l'anteprima mondiale del film alla Biennale di Venezia (previsto per mercoledì 30 agosto alle ore 21.00, nella Sala Laguna di via Pietro Buratti 1, Lido di Venezia), la pellicola sarà distribuita in tutte le sale dei cinema italiani. Nel film “Nina dei Lupi” (tratto dall’omonimo romanzo di Alessandro Bertante), Pietro si misurerà per la prima volta con attori del calibro di Sergio Rubini, Cesare Bocci e Davide Silvestri.

L'inizio di una lunga carriera

Pietro De Leo ha soli 12 anni e un futuro rigoglioso davanti a se.

Originario di Lecce, si innamora della recitazione sin da piccolissimo. A cinque anni ha iniziato a studiare cinema presso la scuola “Azione” di Cristel Caccetta e Luigi Imola, a Lecce. «Il mio attore preferito? Jack Nicholson», rispondeva sicuro di sé qualche anno fa, e adesso, il giovane attore è alle porte del suo debutto sul grande schermo. Al momento però, il 12enne leccese vanta una buona esperienza nel campo rispetto alla sua età: ha interpretato Kim Rossi Stuart bambino in una serie Amazon (in uscita il prossimo 13 ottobre) ed ha interpretato diverse parti nel settore pubblicitario.

La trama di "Nina dei Lupi"

Un’improvvisa tempesta solare rende inutilizzabile qualsiasi apparecchiatura elettronica in tutto il pianeta. Lo stesso giorno, una neonata che si chiama Nina viene ritrovata sulla montagna nei pressi di un piccolo paese sperduto. Dopo il catastrofico e misterioso evento atmosferico che tutti chiamano “la sciagura”, la civiltà come la conosciamo si sgretola, le risorse scarseggiano e ovunque e tra gli esseri umani vige la legge del più forte. In questa desolazione il paese di Nina resta però miracolosamente un mondo a parte, i suoi pochi abitanti vivono una vita senza tecnologia e Nina cresce con un forte legame con la natura, che neanche lei stessa riesce a comprendere e che la porta a essere vista da molti come strega per via degli strani fenomeni che accadono in sua presenza. Ma quando una banda di predoni invaderà il paese, decimando brutalmente la popolazione e soggiogando i superstiti, Nina ormai adolescente riuscirà a fuggire nei boschi, a imparare la sopravvivenza in montagna e la convivenza con i lupi e a comprendere i poteri che ha dentro di sé per salvare la sua gente. Nella pellicola, il giovane Pietro De Leo interpreta uno dei migliori amici di Nina (Sara Ciocca).