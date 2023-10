Corteo storico di reparti e mezzi: la Cavalleria sfila per le strade di Lecce. Tutti gli appuntamenti di oggi e il video

Un lungo corteo di uomini e militari tra le vie storiche di Lecce. Un omaggio per l'impegno profuso per la difesa e il rispetto dei cittadini. E per aver servito il territorio in occasione dei periodi più complessi della storia cittadina. Ultimo giorno di festeggiamenti per il bicentenario della Cavalleria. Oggi si conclude la tre giorni di iniziative con cui l'Esercito e la Scuola di Cavalleria, con la collaborazione dell'Associazione Nazionale Arma di Cavalleria (ANAC) e dell'Associazione Nazionale Carristi d'Italia (ANCI) hanno voluto celebrare i due secoli dalla fondazione della scuola.

Il programma

Un weekend che ha coinvolto numerosi leccesi e che ha avuto come location d'eccezione alcuni dei tesori della città barocca: Caserma Zappalà, rotatoria viale Grassi, Mura Urbiche, Convitto Palmieri, Piazza Duomo, Museo Must, Circolo cittadino, Teatro Apollo, Piazza Sant'Oronzo e Open Space di Palazzo Carafa. Ognuno di questi luoghi ha ospitato un evento, tra mostre con reperti storici, concerti e apertura di un villaggio della Cavalleria al centro dell'Ovale.

Per oggi è atteso il gran finale con lo sfilamento dei reparti lungo via Calasso e viale dell'Università.

Per le 9 a Porta Napoli è fissato l'ammassamento dei reparti e associazioni. Subito dopo, alle Mura Urbiche ci saranno gli onori alla massima autorità Compagnia di Formazione. Dalle 10 alle 12 la parata lungo viale Calasso e viale de Pietro. Gli eventi riprenderanno poi al pomeriggio. Alle 17.00 per le vie della città è previsto il concerto a cura delle Fanfare della Brigata di Cavalleria "Pozzuolo del Friuli" e del 7° Reggimento Bersaglieri della Brigata Meccanizzata "Pinerolo".

Il percorso

Lo sfilamento a piedi avrà il seguente percorso: piazza Rizzo, via Palmieri, Piazza Duomo, via Vittorio Emanuele II, piazza Sant' Oronzo, e ritorno fino a piazza Rizzo. Le modifiche alla viabilità saranno in vigore già dal mattino. Dalle 6 alle 14 corte Licci sarà vietata al parcheggio e riservata alla sosta dei veicoli previsti per la manifestazione. Anche su via Calasso è previsto il divieto di fermata (lato destro, in direzione di marcia piazza del Bastione/Obelisco).

Dalle 9 e fino al termine della manifestazione anche parte di piazza Rizzo sarà off-limits alle auto: previste una serie di deviazioni per permettere alle auto in uscita di non intralciare l'evento. Stop alle auto anche su viale Calasso e vito Carluccio: le auto saranno indirizzate verso percorsi alternative. Durante il passaggio della parata è prevista la sospensione della circolazione veicolare in viale Porta D'Europa. Anche viale De Pietro, nel tratto compreso tra via Argento e piazza Del Bastione, in entrambi i sensi di marcia, è previsto il divieto di transito a tutti i veicoli. La chiusura del Villaggio della Cavalleria, con gli stand espositivi intorno all'Ovale, è fissata alle 18. In serata al Teatro Apollo ci sarà la solenne rappresentazione dell'Inno svelato, il significato dell'Inno Nazionale in parole semplici.

In ricordo di questo anniversario importante, la Scuola di Cavalleria ha donato alla città la "Rotonda della Cavalleria", un monumento di pace di arte moderna realizzato da RI group in collaborazione con Avis donatori di sangue. L'opera è stata fortemente voluta dall'Associazione Nazionale Arma di Cavalleria. l'Associazione Nazionale Arma Carristi Italiani, e l'Associazione volontari italiani del Sangue di Lecce. Il monumento, in corrispondenza dell'area di intersezione tra viale Grassi, viale Della Repubblica e via Gemito, raffigura un ferro di cavallo come testimonianza della cavalleria, e un cingolo come simbolo dei carristi. Entrambi uniti nella stessa scuola e rappresentati al centro di una piazza che si candida a essere uno spazio aperto del quartiere. A dominare è il colore bianco, ricercato e voluto perché richiama il presente. Al centro, una frase: "L'impronta mai doma risponde presente all'Amor di patria".