La Cavalleria sfila per le strade di Lecce. Le foto

Un lungo corteo di uomini e militari tra le vie storiche di Lecce. Un omaggio per l'impegno profuso per la difesa e il rispetto dei cittadini. E per aver servito il territorio in occasione dei periodi più complessi della storia cittadina. Ultimo giorno di festeggiamenti per il bicentenario della Cavalleria. Oggi si conclude la tre giorni di iniziative con cui l'Esercito e la Scuola di Cavalleria, con la collaborazione dell'Associazione Nazionale Arma di Cavalleria (ANAC) e dell'Associazione Nazionale Carristi d'Italia (ANCI) hanno voluto celebrare i due secoli dalla fondazione della scuola.