Tre giorni di festa con mostre, presentazioni, concerti e sfilata di militari in giro per la città. E poi il fiore all’occhiello: lo svelamento della “Rotonda della Cavalleria”.

Al via a Lecce i festeggiamenti per il bicentenario della Scuola di Cavalleria con cui l’Esercito e la Scuola di Cavalleria, con la collaborazione dell’Associazione Nazionale Arma di Cavalleria (ANAC) e dell’Associazione Nazionale Carristi d’Italia (ANCI) hanno voluto celebrare i due secoli dalla fondazione della scuola.

Un weekend di festa che avrà come location d’eccezione alcuni dei tesori della città barocca: Caserma Zappalà, rotatoria viale Grassi, Mura Urbiche, Convitto Palmieri, Piazza Duomo, Museo Must, Circolo cittadino, Teatro Apollo, Piazza Sant’Oronzo e Open Space di Palazzo Carafa. Ognuno di questi luoghi ospiterà un evento, tra mostre con reperti storici, concerti e apertura di un villaggio della Cavalleria al centro dell’Ovale.

La festa e il programma

In questi giorni, quindi, chi passerà a piedi nelle vie antiche, potrebbe vedere truppe che si schiereranno per lo sfilamento dei reparti, e magari potrà anche prendere parte ad alcune iniziative previste per «ricordare la fatica, nella polvere e nel sudore, degli uomini e dei quadrupedi, nonché le gesta dei cavalieri», come ha spiegato il comandante della Scuola di Cavalleria, generale di brigata Claudio Dei. I festeggiamenti partiranno ufficialmente questa mattina alle 8.15 nella Caserma Zappalà con la cerimonia di Alzabandiera e la deposizione della corona d’alloro ai Caduti. Alle 9, a Palazzo Carafa, il Consiglio comunale conferirà la cittadinanza onoraria alla Scuola di Cavalleria.

Alle 11 ci sarà l’attesa inaugurazione del primo monumento di pace di arte moderna e contemporanea, progettato in occasione del bicentenario dall’architetto e urbanista salentino Alfredo Foresta e finanziato da RI group in collaborazione con Avis donatori di sangue.

L’opera fortemente voluta dall’Associazione Nazionale Arma di Cavalleria rappresenta un dono fatto alla città e al Salento. Il programma dell’inaugurazione prevede la benedizione dell’arcivescovo di Lecce Michele Seccia e i saluti di tutti i rappresentanti dei diversi livelli istituzionali.

I festeggiamenti riprenderanno domani mattina. Dalle 8.30 in piazza Sant’Oronzo si svolgerà la cerimonia dell’Alzabandiera. Subito dopo ci sarà l’apertura del Villaggio della Cavalleria alla presenza delle autorità locali. Per le 9.30, invece, è prevista alla Caserma Zappalà la visita al museo con i mezzi corazzati “Dall’Africa ai giorni nostri” con la sala ricordi di Cavalleria e Carristi presso il Circolo Ufficiali e l’inaugurazione del “Raduno Bolidi Rossi Meeting Ferrari” (visitabile fino alle 18.30).

Poco più tardi, alle 10, alla caserma “Federigo Caprilli” ci sarà il concorso di equitazione a cura dell’Associazione Arma di Cavalleria, Coloc e Centro Ippico Militare. Il programma delle iniziative ripartirà al pomeriggio, dalle 17 alle 18.30, al Circolo cittadino con la presentazione della pubblicazione “A nessuno secondi – le ricompense al Valor Militare ai Carristi d’Italia” organizzata in occasione del 96° anniversario della costituzione della Specialità Carristi. Poi alle 20 sarà l’ora della musica con il concerto dell’orchestra sinfonica della Cavalleria nella cattedrale di Lecce in piazza Duomo.

Sempre nella mattinata di sabato è prevista dal centro ippico militare la partenza della “Cavalcata del Bicentenario”, un’iniziativa che vedrà due squadriglie partire lungo due itinerari: rispettivamente da Venaria Reale (Torino), prima sede dell’Istituto di formazione, e da Lecce, appunto, attuale città ospitante, che da Nord e Sud convoglieranno verso Roma. I quattro cavalieri in partenza da Lecce sono attesi al Castello di Barletta il 10 ottobre e alla Reggia di Caserta il 18. Il 27 ottobre a Roma in piazza Siena si ricongiungeranno i cavalieri partiti dal Sud con l’altra squadriglia proveniente invece da Nord. Entrambi i percorsi seguiranno l’antico sistema viario romano, da Sud la via Traiana calabra, Minuccia e Appia.

La conclusione dei festeggiamenti

I festeggiamenti per il bicentenario della Scuola di Cavalleria si concluderanno domenica dove è previsto lo sfilamento dei reparti lungo via Calasso e viale dell’Università. Alle 9 a Porta Napoli è fissato l’ammassamento dei reparti e associazioni. Subito dopo, alle Mura Urbiche ci saranno gli onori alla massima autorità Compagnia di Formazione. Dalle 10 alle 12 poi partirà la parata lungo viale Calasso e viale de Pietro. Alle 17 per le vie della città ci sarà il concerto a cura delle Fanfare della Brigata di Cavalleria “Pozzuolo del Friuli” e del 7° Reggimento Bersaglieri della Brigata Meccanizzata “Pinerolo”. La chiusura del Villaggio della Cavalleria è fissata alle 18. In serata al Teatro Apollo ci sarà la solenne rappresentazione dell’Inno svelato, con la spiegazione, in parole semplici, del significato dell’Inno Nazionale.