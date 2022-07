Casarano, cade in una cisterna profonda 4 metri durante i lavori edili

Sarebbe precipitato in una cisterna profonda 4 metri mentre stava eseguendo alcune misurazioni in un cantiere edile: un 70enne di Taurisano, che risulterebbe essere il titolare di una ditta, secondo le prime ricostruzioni avrebbe messo il piede su una lastra di legno che ricopriva la cavità. Ha riportato lesioni importanti, su cui i medici si sono riservati la prognosi: non correrebbe pericolo di vita. L'incidente sul lavoro si è verificato a Casarano, in una abitazione privata di via Umberto I in cui erano in corso opere di ristrutturazione.

Le indagini

Sul posto sono intervenuti gli ispettori dello Spesal della Asl per le valutazioni del caso, in materia di infortuni sul lavoro. Per soccorrere l'uomo, è stato necessario l'apporto dei vigili del fuoco del distaccamento di Ugento, oltre che - naturalmente - del personale sanitario del 118 che dopo aver prestato sul posto le prime cure, ha trasportato la persona ferita all'ospedale Ferrari di Casarano. Ha riportato diverse fratture.