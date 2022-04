A Gallipoli torna il Carnevale: cerimonia d'apertura e sfilate sul corso

A Gallipoli tutto è pronto per celebrare il Carnevale, dopo due anni di assenza a causa del covid. Quest'anno la manifestazione si terrà eccezionalmente in aprile (anche in questo caso per evitare, a febbraio, gli assembramenti).

A mezzogiorno si è tenuta la cerimonia di apertura dei festeggiamenti, con la lettura del “Regal editto di Re Candallinu” dal balcone della palazzina municipale di via De Pace. Gran finale sabato 30 aprile con ...

