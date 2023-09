Torna in azione la banda dell'Audi: furto in casa, via con ori, gioielli e un bimby

Torna a colpire la banda dell'Audi grigia. Ancora un furto a Carmiano, in Salento, in serata. I ladri sono entrati in azione intorno alle 19 su via Carmine: presa di mira un'abitazione familiare.

Rubati soldi, ori e persino il Bimby

I furfanti, dopo essersi accertati dell'assenza dei proprietari, hanno fatto irruzione in casa con alcuni arnesi da scasso ed hanno rubato soldi, ori e un bimby da cucina. Refurtiva in pugno i ladri, pare in 4, sono fuggiti via con l'Audi facendo perdere le lore tracce. L'amara scoperta è stata fatto poco dopo da proprietari, che hanno poi sporto denuncia ai carabinieri. Bottino in fase di quantificazione.

Le indagini dei carabinieri

Sull'ennesimo furto tra Carmiano e i comuni del nord Salento indagano i militari della locale stazione e i colleghi della compagnia di Campi Salentina.

Elementi utili per risalire agli autori del furto potrebbero arrivare dalla visione delle videocamere di sorveglianza poste nella zona .