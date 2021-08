Scontro in centro a Galatone tra un'Audi e una Vespa: in prognosi riservata un 14enne

E' in prognosi riservata al Vito Fazzi di Lecce il 14enne che questa notte è rimasto coinvolto in un incidente in pieno centro a Galatone, comune del Salento.

Lo sconto in pieno centro

Il giovane era a bordo di una Vespa condotta da un amico 15enne quando i due si sono scontrati con un'Audi A3, condotta da un 24enne di Aradeo, in via Scorrano, all’incrocio con via Indipendenza. L'impatto frontale, secondo quanto raccontato da alcuni testimoni, è stato violento tanto da sbalzare i due ragazzi dalla Vespa e facendoli cadere per terra, riportando diverse lesioni. Il 14enne è quello più grave, trasportato e ricoverato al Vito Fazzi di Lecce in prognosi riservata con diverse fratture.

L'incidente, avvenuto poco dopo la mezzanotte, ha richiamato in strada un capannello di persone allertate dal rumore dello scontro. Sul posto anche la mamma di uno dei due ragazzi coivilti nell'incidente che si è sentita male per la paura. La donna è stata soccorsa dai medici presenti sul posto. Ad occuparsi dei rilievi i carabinieri della stazione di Galatone.