Nel rione Sant'Elia di Brindisi alcune presunte ladre di appartamenti hanno rischiato il linciaggio sono state scoperte dai residenti inseguite ed aggredite e sono scampate al linciaggio grazie all'intervento dei poliziotti delle volanti che le hanno condotte in questura.

Sono state arrestate entrambe per tentato furto. Ladre sfortunate: non hanno scelto il quartiere più facile e per andare a rubare in casa.