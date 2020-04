Aggredisce un paziente 87enne, il medico arrestato: «Reazione inconsulta, chiedo scusa, ma lui mi aveva picchiato»

Ultimo aggiornamento: 09:15

«La mia è stata una reazione certamente inconsulta. Su questo non ci sono dubbi. E me ne scuso. Il video tuttavia non ha ripreso il parapiglia successo nello studio: quell'uomo ha buttato in aria una sedia e mi ha colpito sulle spalle con la stampella. E per strada ha bestemmiato. I testimoni ci sono, lo dimostrerò». L'ha raccontata così al suo avvocato difensore Gabriele Valentini, il dottore Vincenzo Refolo.Nell'incontro di ieri mattina nella casa di Calimera dove si trova agli arresti domiciliari da sabato pomeriggio, ha riferito al suo legale cosa lo avrebbe indotto a dare uno spintone, a fare cadere a terra e a infierire con calci e pugni sul paziente di 87 anni con la stampella, Foca Bellotoma, in quelle scene riprese dalla videocamera dello smartphone di un automobilista.Un incontro protrattosi per circa un paio di ore fra il dottore Refolo e l'avvocato Valentini, in vista dell'interrogatorio di garanzia con il giudice per le indagini preliminari Giulia Proto, in cui dovrà difendersi dalle accuse di lesioni personali aggravate dai motivi futili, dall'età e dalle condizioni precarie di salute della vittima, nonché dalla violazione dei doveri inerenti il pubblico servizio di medico curante di base del servizio sanitario nazionale. E per cominciare anche a valutare quali iniziative prendere contro il procedimento disciplinare di sospensione dalla professione avviato dall'Ordine dei medici su proposta del presidente, Donato De Giorgi, e contro la procedura di radiazione.Appena sarà fissato l'interrogatorio del giudice saranno anche comunicate le modalità: se da remoto, attraverso una conference call sulla piattaforma Teams usata dall'ufficio gip-gup, oppure se indagato e difensore dovranno presentarsi in Tribunale muniti di mascherine e restando a distanza di sicurezza sanitaria dal giudice, dal personale amministrativo e dal pubblico ministero Massimiliano Carducci nell'ipotesi, dovesse prendere parte all'interrogatorio.«Vogliamo mettere al corrente il giudice di ciò che il video non mostra o mostra parzialmente», spiega l'avvocato Valentini - il dottore Refolo è stato costretto a cacciare quell'anziano dallo studio. Lo aveva ricevuto nello studio, e questa parte non c'è nel video ma era presente la segretaria. Era tornato a chiedere spiegazioni del perché il Cup di Martano non avesse accettato una ricetta breve che gli aveva prescritto per farlo sottoporre ad una prestazione specialistica per curare i dolori accusati alle gambe».Poi, lo stesso legale aggiunge: «Gli avevano detto di tornare dopo dieci giorni, ma il dottore Refolo non poteva dargli nessuna altra spiegazione e ha proposto di prescrivergli degli antidolorifici. La reazione è stata quella notata anche da uno dei testimoni indicati nell'ordinanza. Che però non ha detto che il paziente per strada ha colpito il dottore con la cartelletta ed ha bestemmiato».